J’ai pas fait bac+5, et alors !? Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 2 février 2024, Paris.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Pour en finir avec le syndrome de l’imposteur !

Venez échanger avec Marie-Laure Deschamp, coach professionnel et autrice, pour faire émerger vos talents et déployer votre plein potentiel.

Le syndrome de

l’imposteur ? C’est cette petite voix qui nous glisse à

l’oreille : « Tu

n’as pas les diplômes, tu n’es pas qualifié(e) pour mener ce projet, tu n’es

pas légitime pour avoir ce poste, tu n’es pas à ta place… »

Souvent, malgré nos efforts et nos compétences professionnelles, notre origine, notre classe sociale

et/ou notre parcours d’études se rappellent à nous, nous font

douter et agissent comme un

frein à notre progression dans l’entreprise.

On ne se sent pas

légitime ou crédible pour occuper un poste de manager, diriger

une entreprise ou lancer son projet, parce qu’on n’a pas fait une grande école

d’ingénieurs ou de commerce…

Alors que chacun aspire à être reconnu

pour sa valeur intrinsèque et ses compétences et que les

organisations prônent la

diversité, l’inclusion et la promotion interne, comment se

fait-il que ce sentiment soit toujours aussi présent dans nos

entreprises ?

Combien de talents

cachés ou gâchés parmi nos collaborateurs, et de « pépites » non

découvertes dans nos organisations ?

Au cours de cette soirée, Marie-Laure

Deschamp coach professionnel et autrice du livre « J’ai pas fait bac+5, et

alors ?! Stop au syndrome de l’Imposteur » vous partagera quelques cas, pistes de réflexion et

outils de décryptages pour dépasser ces blocages.

3 bonnes raisons de

participer à cette soirée gratuite :

Comprendre le syndrome de « l’imposteur »,

son origine, son fonctionnement, ses effets…

son origine, son fonctionnement, ses effets… Reconnaitre, combattre et mettre un terme à ce syndrome

de « l’imposteur », à titre personnel ou dans son entreprise.

de « l’imposteur », à titre personnel ou dans son entreprise. Connaitre les arguments et les bonnes pratiques pour

mettre en place une organisation « anti-syndrome de

l’imposteur », inclusive et ouverte à la diversité.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/syndrome-de-limposteur2

Droits réservés Gereso