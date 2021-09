Lille La MAVA Lille, Nord J’ai mal La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

J’ai mal La MAVA, 2 octobre 2021, Lille. J’ai mal

La MAVA, le samedi 2 octobre à 20:00

Quand la comédie dépasse la vraie vie. Jocelyne et Edouard forment un couple sur scène comme dans la vie. Ils sont bel et bien mari et femme, pour le meilleur comme pour le pire…Un bon moment drôle et divertissant à partager entre amis ou en famille ! Infos et Réservations sur [www.lamava.fr](http://www.lamava.fr) Présentation du Pass Sanitaire obligatoire

Entrée : 8€ ( + 1€ carte de membre) / 6€ – de 10 ans

Samedi 2 Octobre à 20H à La MAVA, La Boule de Cristal vous présente : J’ai mal La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille lieuville La MAVA Lille