J’AI LA TROUILLE D’AVOIR LA PÉTOCHE Théâtre Clin d’Oeil, 22 décembre 2021, Saint-Jean-de-Braye.

Théâtre Clin d’Oeil, le mercredi 22 décembre à 15:30

Durée : 1h À partir de 6 ans Librement inspiré de : _Le Garçon qui n’avait peur de rien d’après Grimm_ _Le diable et le fermier, conte « traditionnel » du Québec_ _Le cadeau de la princesse_ Production Clin d’œil Montage et mise en scène : Aurélie Audax Avec : Aurélie Audax, Denis Lefrançois, Vincent Viala, Juliette Stocker Compagnie : Clin d’œil Qui a peur… ————- Lui n’a jamais peur, pourtant il aimerait bien ! Quelle chance ils ont ceux qui éprouvent frissons, sueurs froides et claquements de dents… L’autre, égoïste et méchant, n’inspire que la crainte autour de lui… sauf au Diable, évidemment. Face à la peur ultime, devient-on plus humble, touchant, vivant ? En profite-t-on pour se remettre en question ? Et elle, surprotégée par son père, qui n’a pas pu avoir peur. Comment savoir jusqu’à quel point elle peut compter sur elle-même pour se sortir des mauvais pas de la vie ? Chacun devra accepter de vivre une grande aventure pour apprivoiser la peur et découvrir, grâce à elle, une petite part de son humanité. Un parcours théâtral et musical à travers 5 chansons et 3 contes un peu philosophiques, un peu canailles, un peu fantastiques aussi. Dans une mise en scène énergique, les comédiens, chanteurs, mimes, clowns, manient les histoires et les objets comme de joyeux jongleurs. La pétoche eux ? Non, jamais… enfin peut-être un peu quand même…. La représentation sera suivie d’un goûter de Noël

tarif unique 3€, sur réservation

Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret



2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T16:30:00