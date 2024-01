« J’ai faim ! » Perrusson, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Chaque année, les élèves de l’Atelier 2J de Perrusson travaillent sur un thème bien précis. Cette exposition 2024 de peintures et de dessins vous fera saliver car le sujet en est la gourmandise ! « J’ai faim », le titre de l’expo, vous propose une soixantaine de toiles et de dessins réalisés tout au long de l’année dans l’Atelier 2J de Perrusson par les différents élèves. Une expo collective à ne pas manquer et surtout à savourer !

2 Rue des Glycines

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire libertedart@gmail.com



