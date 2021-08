Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, Vendée J’ai envie de toi Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

**Théâtre** Durée 1h35 Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto… Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin Youssouf s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements : ayant été en guerre pendant des années avec ses anciens voisins, il souhaite profiter de l’arrivée de Guillaume pour récupérer le placard de celui-ci dont il prétend être le propriétaire légal, plan de l’immeuble à l’appui. Le placard, meuble emblématique de la comédie de boulevard, n’est plus un espace clos mais un passage, entraînant les personnages dans une course débridée et hilarante. Une folle soirée que l’on vit en temps réel à un rythme effréné, entraînés par des comédiens irrésistibles. 2 nominations aux Molières 2020 (dont meilleure comédie) « Des quiproquos qui vont réunir en couple ceux qui ne devraient jamais être ensemble, dans une sorte de tornade burlesque épatante. » France Info _Une pièce de : Sébastien Castro_ _Mise en scène : José Paul_ _Avec : Sébastien Castro, Maud Le Guénédal,_ _Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz,_ _Astrid Roos, Alexandre Jérôme_ _Décors : Jean-Michel Adam_ _Costumes : Juliette Chanaud_ _Lumières : Laurent Béal_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

