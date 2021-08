J’ai envie de toi Palais des congrès Atlantia, 12 décembre 2021, La baule.

J’ai envie de toi

Palais des congrès Atlantia, le dimanche 12 décembre à 17:00

_Les Théâtrales présentent_ ### **J’ai envie de toi** Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto… Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements. Une comédie de** Sébastien Castro** Mise en scène **José Paul** Avec **Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme** Durée : **1h30** **« Pour la première comédie de Sébastien Castro, retrouvez l’équipe de « C’est encore mieux l’après-midi », nominée aux Molières 2018, dans une mise en scène débridée de José Paul ! ». Télérama ** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T03:00:00