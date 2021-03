J’ai envie de toi Le Colisée, 5 octobre 2021-5 octobre 2021, Roubaix.

Le Colisée, le mardi 5 octobre à 20:30

Le texto : c’est le point de départ de cet hilarant vaudeville de Sébastien Castro, qui s’essaye à l’écriture théâtrale pour la première fois et réussit un véritable coup de maître.

Il réunit en effet tous les codes de la comédie de divertissement en les appliquant à une bande de trentenaires légèrement immatures, mais à peine caricaturés… Erreur d’adresse, quiproquos, coups de sonnettes intempestifs, incompréhensions et maladresses, sans oublier l’indispensable placard…

Sébastien Castro nous plonge dans un véritable tourbillon de situations improbables et affolantes. Bien servis par une distribution efficace, pleine de charme et d’énergie, les rebondissements se suivent, provoquant de grands éclats de rires. Une comédie légère écrite avec finesse et brio, l’occasion de passer une soirée agréable et très divertissante.

Nommé aux MOLIÈRES 2020 : Comédie.

De 28 à 39 €

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto… Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive lorsqu’il écrit « J’ai envie de toi»…

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest



