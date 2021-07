J’ai dormi près d’un arbre, chansons au pied levé Espace Job, 20 octobre 2021, Toulouse.

### J’ai dormi près d’un arbre, chansons au pied levé #### Manu Galure ##### Dans le cadre de la saison Échappée verte et de l’événement Respirez ! A partir de 6 ans Des aventures de troubadours, de sangliers qui vous mangent les pieds, d’arbres qui courent, de siestes trop longues et de pingouins qui puent. Sur la scène, des pianos bricolés et bancals, qu’on visse, qu’on cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de ressorts et de ferraille, qu’on joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse. Chant et piano Manu Galure / Piano Lorenzo Naccarato / Jeu, son et lumière Patrice Caumon

Tarif B: 12€ / 9€ / 6,5€ / 4,5€ / 3€

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T16:30:00