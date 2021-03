J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN… SEVE MONTANTE L’Atelier BLanc, 13 mars 2021-13 mars 2021, Villefranche-de-Rouergue.

du samedi 13 mars au dimanche 6 juin à L’Atelier BLanc

L’Atelier Blanc et le Moulin des Arts réunissent cinq artistes qui nous invitent à observer la nature à travers leurs regards et de multiples médium pour tenter d’en capter la quintessence. Comment déchiffrer ce monde naturel auquel notre destin, à nous humains, est indéfectiblement lié ?

Dans les galerie de l’Atelier Blanc, entre peinture et sculpture, les objets d’Antoine Petel, dont l’inspiration est organique et cellulaire, sont autant de tentatives d’explorer « l’être au monde ». La mise en espace du dessin et de la couleur sont les vecteurs d’un questionnement du vivant : il s’agit moins de représenter que d’incarner, par un processus d’équivalence, ce que nous sommes. A travers la cristallisation de formes convoquant les processus de croissance, de naissance, d’arborescence,… à l’œuvre dans les formes naturelles, Antoine Petel tend un miroir à la vie en nous.

Au jardin, Didier Trenet honore avec humour cet îlot de verdure avec sa sculpture Vanille Chocolat, étude d’une fontaine, petit pied-de-nez à la vanité humaine. Thierry Boyer y installe un Germinoscope, « cette “machine” qui emprisonne l’eau, la terre, la chaleur et la lumière pour décupler et découper le vivant ».

Entrée libre – Ouverture et événements en attente des décisions gouvernementales D’ici là, sculptures à voir dans le jardin de l’Atelier Blanc ouvert aux horaires habituels et exposition à découvrir en ligne sur notre site www.atelier-blanc.org

Sculptures et installations Antoine PETEL dans les galeries de l’Atelier Blanc, avec la participation dans le jardin de Thierry BOYER & Didier TRENET

L’Atelier BLanc chemin de la rive droite 12200 Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

