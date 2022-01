J’ai descendu dans mon jardin Clémont Clémont Catégories d’évènement: Cher

Clémont

J’ai descendu dans mon jardin Clémont, 18 juin 2022, Clémont. J’ai descendu dans mon jardin Clémont

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18

Clémont Cher Clémont – plantes au fort pouvoir de guérison, connues par les anciens depuis l’antiquité pour avoir des vertus

– plantes sauvages aujourd’hui oubliées, méconnues ou considérées par d’autres pour être de mauvaises herbes

– fleurs d’agrément qui peuvent se manger

– fleurs qui parfument mais qui peuvent aussi s’avérer être de véritables poisons

Le plus: Sologna & Cultura organise une université populaire de Sologne dont le thème 2022 est « l’enfant dans la nature ». Les contes et comptines de ce duo de « jardiniers-conteurs » présentent plusieurs plantes aromatiques : sologna18@gmail.com +33 2 48 58 16 29 – plantes au fort pouvoir de guérison, connues par les anciens depuis l’antiquité pour avoir des vertus

– plantes sauvages aujourd’hui oubliées, méconnues ou considérées par d’autres pour être de mauvaises herbes

– fleurs d’agrément qui peuvent se manger

– fleurs qui parfument mais qui peuvent aussi s’avérer être de véritables poisons

Le plus: Sologna & Cultura organise une université populaire de Sologne dont le thème 2022 est « l’enfant dans la nature ». CDC Sauldre et Sologne

Clémont

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Clémont Autres Lieu Clémont Adresse Ville Clémont lieuville Clémont

Clémont Clémont https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clemont/