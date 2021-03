PLAISIR Espace Coluche Plaisir J’AI DES DOUTES – FRANCOIS MOREL Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Espace Coluche, le vendredi 17 septembre à 20:30

Molière 2019 du comédien dans un spectacle de théâtre public. François Morel rend hommage au jongleur des mots, phénomène rare et maître à penser, à repenser le monde, à son œuvre consacrée à la vie, à la mort et à l’absurdité qu’on trouve entre les deux. La nouvelle création du comédien emprunte à l’illustre artiste le titre de l’un de ses fameux sketchs où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec son talent inégalé. Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien », François Morel s’est plongé corps et âme dans ses textes pour inventer un spectacle musical en son hommage. Diablement réjouissant ! Un spectacle de et avec François Morel, textes Raymond Devos avec Antoine Sahler en alternance avec Romain Lemire En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

HUMOUR Durée : 1h30 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR