J’ai débordé – Compagnie Le Poulailler, 19 décembre 2022, .

J’ai débordé – Compagnie Le Poulailler



2022-12-19 16:00:00 – 2022-12-19

Théâtre à partir de 3 ans

Ou comment le petit Robert fut débarqué par la police des coloriages devant le tribunal pour avoir simplement débordé…

À n’en pas douter, Robert est un artiste. Toujours un crayon dans la main, toujours à jeter des couleurs sur le papier. Seulement voilà, il n’a que cinq ans, et parfois les grands ne comprennent pas bien ce qu’il veut représenter. Il se met donc au coloriage. Là, normalement, pas d’embrouille, on voit tout de suite ce que ça représente. Les adultes acquiescent et le félicitent. Par contre, attention : quand on colorie, il ne faut jamais déborder. Oui, ça Robert le sait bien. Mais c’est plus fort que lui. Un coup de crayon et hop, la barrière est franchie. Robert a débordé. Surgit alors la police des coloriages, qui l’envoie se justifier auprès d’un tribunal.

Le voilà confronté au juge, à l’assemblée, et à une petite fille parfaite qui, non content de ne pas déborder, sait déjà lire alors qu’elle n’a que quatre ans…

Pour se défendre, Robert n’aura qu’une vache mal coloriée en guise d’avocat et ses propres ressources… Celles du cœur, peut-être.

Avant d’être un spectacle, j’ai débordé est un album de 48 pages créé par Émilie Gévart et Sarah Gévart, en voie de publication.

