Venez découvrir « J’ai couru comme dans un rêve », la dernière création du Collectif Les Sans Lendemain. Nous sommes tous des personnages, les personnages d’une pièce absurde…

C’est l’histoire de Martin qui apprend que ses jours sont comptés et qu’il va être papa.

Tout à coup, pour lui et sa famille, la vie devient une urgence, une

course folle entre rêves et réalité. Il rencontre Féodor, l’auteur de sa

vie…

L’histoire de Martin est dramatique; et pourtant ce spectacle est

une véritable fête du théâtre, de la vie. Le Collectif Les Sans

Lendemain y pratique un théâtre vif, pédagogique, engagé, absurde se

jouant de ses multiples formes : on y croise aussi bien le vaudeville de

Feydeau que les sorcières de Macbeth; ou encore le théâtre de tréteaux. « J’ai couru comme dans un rêve » traite de l’envie d’exister, de vivre pleinement sa vie, et de préserver la planète. Pour cette seconde création, Les Sans Lendemain sont accompagnés chaque

soir, en live, du groupe Tranquille Le Chat (TLC) qui distille le

délicieux rock générationnel des années 90.

“J’ai couru comme dans un rêve” confronte nos promesses de

jeunesse, nos utopies d’hier, à la vraie vie, à la crainte de l’état du

monde que nous laissons derrière nous, à nos engagements qui sont autant

de combats à venir. Joyeusement. Avec fougue, rires et larmes. Parce

que le sublime est partout.

Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris

