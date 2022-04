J’ai couru comme dans un rêve – Paroles Paroles, 2 juillet 2022, .

J’ai couru comme dans un rêve – Paroles Paroles

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-02

Création collective : Les sans cou/Les sans lendemains (Paris)

C’est l’histoire de Martin, qui apprend que ses jours sont comptés et qu’il va être papa. S’engage une course folle pour essentialiser le temps qui lui reste. Par où commencer ? Le collectif Les Sans Lendemain aime raconter des histoires. Cette histoire – là tend un miroir à chacun. C’est un état des lieux des promesses de jeunesse. Un point de situation sur ses convictions et ses engagements. Une invitation à regarder en face sa vie rêvée et la vraie vie… Au-delà de la crainte de l’état du monde que nous laissons derrière nous, la pièce dit nos utopies d’hier, oubliées, et celles de demain qui sont autant de combats à venir. Joyeusement. Avec fougue, rires et larmes. Parce que le sublime est partout.

Lieu : Honfleur – Petit grenier à sel

