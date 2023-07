Festival le Temps d’aimer la danse : CCN Malandain Ballet Biarritz : Mosaïque Jaï Alaï Saint-Jean-Pied-de-Port, 16 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Les danseurs du Malandain Ballet Biarritz parcourent les frontons et trinquets du Pays Basque avec une proposition unique. Une invitation à plonger au coeur du répertoire de Thierry Malandain.

Armé de son makila d’Académicien Thierry Malandain a imaginé un moment de partage qui sort des théâtres. Revivez avec ses danseurs certaines de ses créations les plus vibrantes. De Mozart à Saint-Saëns, en passant par Chopin ou Tchaïkovski le chorégraphe réunit ici des titres « Made in Danse » dont l’apothéose du Boléro de Ravel célèbrera le plaisir d’être ensemble..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Jaï Alaï

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The dancers of Malandain Ballet Biarritz tour the pediments and trinquets of the Basque Country with a unique proposition. An invitation to plunge into the heart of Thierry Malandain?s repertoire.

Armed with the makila of an Academician, Thierry Malandain has imagined a moment of sharing that’s out of the theater. Relive some of his most vibrant creations with his dancers. From Mozart to Saint-Saëns, by way of Chopin and Tchaikovsky, the choreographer brings together titles « Made in Danse », with the apotheosis of Ravel?s Boléro celebrating the pleasure of being together.

Los bailarines del Malandain Ballet Biarritz se adentran en los frontones y trinquetes del País Vasco con una propuesta única. Una invitación a sumergirse en el corazón del repertorio de Thierry Malandain.

Armado con la makila de un Académico, Thierry Malandain ha imaginado un momento de compartir que está fuera del teatro. Reviva con sus bailarines algunas de sus creaciones más vibrantes. De Mozart a Saint-Saëns, pasando por Chopin y Chaikovski, el coreógrafo ha reunido algunos de sus títulos « Made in Dance », incluido el clímax del Bolero de Ravel, una celebración del placer de estar juntos.

Die Tänzer des Malandain Ballet Biarritz durchstreifen mit einem einzigartigen Angebot die Frontons und Trinquets des Baskenlandes. Eine Einladung, in das Herz des Repertoires von Thierry Malandain einzutauchen.

Ausgestattet mit seinem Makila als Akademiker hat Thierry Malandain einen Moment der Gemeinsamkeit geschaffen, der über die Theater hinausgeht. Erleben Sie mit seinen Tänzern einige seiner vibrierendsten Kreationen. Von Mozart über Saint-Saëns bis hin zu Chopin und Tschaikowsky vereint der Choreograph hier Titel « Made in Danse », wobei die Apotheose des Boleros von Ravel die Freude am Zusammensein feiert.

