Initiation à la pelote basque Jai Alai Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Initiation à la pelote basque Jai Alai, 11 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz . Saint-Jean-de-Luz ,Pyrénées-Atlantiques , Initiation à la pelote basque EUR 18 avenue André Ithurralde Jai Alai Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Jai Alai 18 avenue André Ithurralde

2023-07-11 10:00:00 – 2023-07-11 11:30:00

Jai Alai 18 avenue André Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques . EUR 10 10 Venez vous initier à la pelote basque, avec un éducateur diplômé.

Dans ce cours, vous découvrirez les jeux de main nue, pala, chistera.

Réservation obligatoire dans les Bureaux d’Accueil Touristique Pays Basque.

Maximum 12 personnes Venez vous initier à la pelote basque, avec un éducateur diplômé.

Dans ce cours, vous découvrirez les jeux de main nue, pala, chistera.

Réservation obligatoire dans les Bureaux d’Accueil Touristique Pays Basque.

Maximum 12 personnes +33 5 59 26 03 16 Office du Tourisme Jai Alai 18 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Jai Alai 18 avenue André Ithurralde Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Jai Alai 18 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

Initiation à la pelote basque Jai Alai 2023-07-11 was last modified: by Initiation à la pelote basque Jai Alai Saint-Jean-de-Luz 11 juillet 2023 18 avenue André Ithurralde Jai Alai Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques JAI ALAI Saint-JEAN DE LUZ Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques