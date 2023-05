Spectacle : Rebota Jaï Alaï, 3 juin 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Restauration en extérieur ouverte au public au Jaï Alaï à partir de 18h30

21 h : REBOTA, c’est une aventure touchante et authentique, une transmission intime et passionnée qui transcende les générations. Ce voyage dans le temps est un retour aux sources de la culture basque, un hommage vibrant aux valeurs qui nous définissent.

La pelote basque, sport ancestral emblématique de cette odyssée, est un véritable hymne à nos racines profondes.

La fougue artistique des danseurs et les voix envoûtantes des chanteurs sont sublimées tout au long du spectacle..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Jaï Alaï

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Outdoor catering open to the public at Jaï Alaï from 6:30 p.m

9 p.m.: REBOTA is a touching and authentic adventure, an intimate and passionate transmission that transcends generations. This journey back in time is a return to the roots of Basque culture, a vibrant tribute to the values that define us.

Basque pelota, the ancestral sport emblematic of this odyssey, is a veritable hymn to our deepest roots.

The artistic spirit of the dancers and the spellbinding voices of the singers are sublimated throughout the show.

Restauración al aire libre abierta al público en Jaï Alaï a partir de las 18.30 horas

21.00 h: REBOTA es una aventura conmovedora y auténtica, una transmisión íntima y apasionada que trasciende las generaciones. Este viaje en el tiempo es un regreso a las raíces de la cultura vasca, un vibrante homenaje a los valores que nos definen.

La pelota vasca, deporte ancestral emblemático de esta odisea, es un verdadero canto a nuestras raíces más profundas.

El espíritu artístico de los bailarines y las hechizantes voces de los cantantes se subliman a lo largo de todo el espectáculo.

Essen im Freien für die Öffentlichkeit im Jaï Alaï ab 18:30 Uhr geöffnet

21 Uhr: REBOTA, das ist ein berührendes und authentisches Abenteuer, eine intime und leidenschaftliche Weitergabe, die Generationen überwindet. Diese Zeitreise ist eine Rückkehr zu den Wurzeln der baskischen Kultur, eine vibrierende Hommage an die Werte, die uns definieren.

Die baskische Pelota, ein uralter Sport, der sinnbildlich für diese Odyssee steht, ist eine wahre Hymne an unsere tiefen Wurzeln.

Die künstlerische Inbrunst der Tänzer und die betörenden Stimmen der Sänger werden während der gesamten Aufführung sublimiert.

