Spectacle Jaï Alaï, 26 mai 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle organisé par Tulalaika

Les enfants des ikastolas de Soule, du collège MEEK de Larceveau et de l’école de musique de Soule assureront le spectacle avec des chants de GUK..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Jaï Alaï

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show organized by Tulalaika

The children of the ikastolas of Soule, of the MEEK school of Larceveau and of the music school of Soule will assure the show with songs of GUK.

Espectáculo organizado por Tulalaika

Niños de las ikastolas de Soule, de la escuela MEEK de Larceveau y de la escuela de música de Soule representarán el espectáculo con canciones de GUK.

Von Tulalaika organisierte Aufführung

Die Kinder der Ikastolas von Soule, des Collège MEEK von Larceveau und der Musikschule von Soule werden die Show mit GUK-Liedern bestreiten.

