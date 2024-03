J’ai 17 ans pour toujours, par la Cie L’Enclos Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane, dimanche 24 mars 2024.

J’ai 17 ans pour toujours, par la Cie L’Enclos Une pièce de théâtre de la Cie L’Enclos qui aborde le passage à l’âge adulte de deux adolescentes. Dimanche 24 mars, 16h00 Théâtre Marcel Pagnol Tarifs : 11 euros (plein) ; 8,50 euros (groupe +10 personnes) ; 5 euros (-18 ans, RSA, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Stella et Adèle, deux amies de 17 ans, passent une énième nuit, perchées sur le toit de leur immeuble à compter les fenêtres en face.

Obnubilées par leurs préoccupations personnelles, les deux filles traversent des nuits ensemble à rêver d’une vie ailleurs, d’une liberté et d’une émancipation de leur milieu social, de leurs familles, du regard pesant de la part des adultes sur leurs choix. Mais cette nuit sera différente. Cette nuit marquera le point final de leur enfance et sera déterminante pour leurs destins d’adultes.

À partir de 14 ans.

Réservation recommandée.

