JAHNERATION Le Forum – La Grande Salle Vaureal, jeudi 16 mai 2024.

Habitués du Forum, Jahneration se produira pour la première fois sur notre nouvelle scène le jeudi 16 mai 2024 !Le duo parisien Jahneration forme par Theo et Ogach se crée en 2009 lorsque ces deux amis de collège décident de troquer le punk rock pour le reggae. Musiciens depuis leur plus tendre enfance, ils composent, écrivent et chantent dans un anglais mêlé au patois jamaïcain. Amoureux de cette île et de sa musique, le duo y puise ses inspirations en y effectuant des voyages fréquents : en 2017, ils enregistrent avec leurs musiciens dans les célèbres studios de la famille Marley Tuff Gong Studios . S’en suivent des collaborations remarquées avec des grands noms du reggae international comme Alborosie, Queen Omega et de nombreux artistes francais comme Manu Chao, Dub Inc, Danakil ou encore Naâman.La rencontre avec ce dernier en 2011 marque un tournant dans la carrière des deux passionnés de musique, qui enregistrent Me Nah Fed Up : un morceau reggae / hip hop qui marquera les esprits des jeunes fans de reggae, et leur assurera un premier public fidèle.C’est en 2015 que Jahneration signe avec le label indépendant Ovastand, qui les inscrira dans le paysage des musiques actuelles. En 8 ans, ils parcourront la France et ses territoires d’outre-mer, l’Europe, l’Inde ou encore le Canada en effectuant plus de 400 concerts. Des premières parties dans la plupart des salles et Zeniths de France, ils finiront par remplir l’Olympia en 2022.Forts de leurs 4 albums et d’une mixtape regroupant leur fameux concept des Mic Sessions, Jahneration s’impose comme l’un des projets incontournables du reggae hexagonal. Prolifiques, créatifs et puissants sur scène, ils rassemblent un public vaste avec leur reggae moderne et dynamique.Ils délivrent en ce moment des extraits de leur deuxième mixtape regroupant de nouvelles Mic sessions : les singles Back Inna Di Dance et Wham To Dem rencontrent déja un succès mondial. Ils seront de retour sur les routes de France à l’été 2024, après une tournée de 18 mois a l’international.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95