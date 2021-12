JAHNERATION 6Mic, 12 mars 2022, Aix-en-Provence.

JAHNERATION

6Mic, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Jahneration, c’est la rencontre de deux jeunes passionnés déterminés à réaliser leur rêve le plus fou. Dès les premières sonorités, on comprend qu’ils ont grandi dans le reggae des tréfonds de Kingston, et le Hip-hop saupoudré de rock californien. Depuis la viralité d’un “Me Nah Fed Up” avec Naâman jusqu’à la rencontre avec Manu Chao, ce duo de Frenchies a franchi toutes les étapes d’un développement réussi sans jamais se contredire. Ils sont le reflet de leur époque, libres, authentiques, sincères, sans pour ainsi vouloir devenir des étendards. Ils assument et exposent leur talent sur scène avec plus de 300 concerts en 5 ans, des petites salles aux grands festivals, en attendant leur Olympia prévu le 5 mars 2022. Leur univers est vaste et aérien, on y fait pousser des émotions les pieds bien ancrés sur terre, mais prêts à bondir à la moindre occasion. Et le public l’a bien compris, fidèle, toujours plus nombreux à partager leurs concerts et à faire exploser les murs des salles de France. Un premier album éponyme, une mixtape remplie de collaborations (Dub Inc, Demi Portion…), un deuxième album « Stuck In The Middle » produit et réalisé dans les plus grands studios parisiens, et nous voici projetés vers leur troisième opus «Higher». Et pour aller « plus haut », ils ont repris leurs bases, et customisé leurs stations de contrôle. Un Home-Made totalement maîtrisé, une recherche digitale au service de la création, une touche d’organique pour sublimer le tout et des flows encore plus puissants sont la recette de ce nouveau projet. On y retrouve des réflexions poétiques, de l’ego-trip, des messages fédérateurs avec une pincée d’humour… du pur Jahneration ! — Tarifs : 20€ / 18€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/30tAhJz](https://bit.ly/30tAhJz) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

20 / 18€ en pré-vente — 22 / 20€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00