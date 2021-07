Jahneration 25 de la Vallée, 5 novembre 2021-5 novembre 2021, Chaville.

Jahneration

25 de la Vallée, le vendredi 5 novembre à 20:30

**JAHNERATION** Entre new roots et sons californiens, Jahneration a créé un new reggae branché sur leurs racines rock et hip hop. Une musique généreuse et festive qu’ils ont peaufinée lors de plus de 250 concerts de petites salles en grands festivals. Ils ont constitué un groupe solide, appris le patois jamaïcain, collectionné les riddims, et même enregistré au mythique studio Tuff Gong de Kingston. En 2011, leur clip « Me Nah Fed Up » avec Naâman est devenu viral sur la toile. Comme leurs Mic Sessions et ses invités surprise comme Demi Portion ou Dub Inc. Après Jahneration (2016) leur premier album remarqué, ils sortent aujourd’hui Stuck In The Middle gorgé de sons organiques, d’instrumentales imparables et de collaborations cinq étoiles. Manu Chao, sur «Melody » morceau down tempo dont la guitare alanguie rappelle les musiques latino-américaines qui lui sont chères. Le rappeur québécois Koriass sur « Fomo » ou encore Alborosie, star du Reggae italienne sur « Act Like you Talk ». Stuck In The Middle évoque leur dualité… « Cette impression d’être coincé entre deux périodes, deux univers, l’enfance et l’âge adulte, le reggae et nos racines rock et hip hop, nos envies d’introspection et notre volonté de revendication… » Jahneration se fait le haut parleur d’une génération perdue entre différentes identités… Un album thérapeutique à tester d’urgence !

Tarif plein prévente 18€

Duo de chanteurs parisiens (Theo & Ogach). Ils affutent leurs plumes et leurs flows sur un Reggae/Hip-Hop bien à eux

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T23:00:00