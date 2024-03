Jahkasa au New Morning New Morning, Paris 75010 Paris, samedi 24 février 2024.

Jahkasa au New Morning Concert au New Morning, à Paris, le 24 février 2024, parrainé par Tiken Jah Fakoly, à l’occasion de la sortie de son nouvel album: Kakistocratie Samedi 24 février, 19h30 New Morning, Paris 75010 billetterie en ligne ou sur place : 20€

Chanteur engagé et musicien talentueux, originaire du Burkina-Faso, Jahkasa est à l’origine d’un style qu’il qualifie de Balafon Reggae.

Ce fils, issu d’une famille de griots et de musiciens de Ouagadougou, s’installe en France en 2009.

Il sort un 1er album en 20014: Pompafric, rapidement suivi d’un second en 2016: Enfants du Pays. Ses collaborations avec des artistes, comme Natty Dread, Toure Kunda, Yaniss Odua, Fantanh Mojah, ou encore les musiciens de Danakil, ont participé à une richesse réciproque. Avec l’album: Née Chikora, sorti en 2019, il rafle tous les trophées dans son pays: quatre Marley d’or, une première au Burkina-Faso, nominé lors des victoires du reggae en 2017, en France, Kunde du meilleur artiste de la diaspora.

L’enfant du Faso se fait vite repérer par son mentor: Tiken Jah Fakoly, qui, séduit par l’originalité de ses prestations scéniques, l’invite régulièrement à faire les premières parties de sa dernière tournée européenne et africaine, et qui l’accompagne dans la production de l’album Kakistocratie, enregistré à Bamako, dans les bacs le 2 mars 2024.

‘Release Party Jahkasa’ est organisé le 24 février 2024, au New Morning, à Paris, avec le parrainage de Tiken Jah Fakoly.

« Kakistocratie »: le nouvel album

Jahkasa : Messager burkinabè,

Il a su s’approprier son propre univers musical: Le Balafon Reggae,

Mélange mandingue et reggae. Il promène sa voix éraillée sur ses compos groovy et l’on se prend à bouger au rythme des lignes de basse, emporté par ses ‘riddims’ irrésistibles.

Après 5 ans sans sortir d’album, NEE CHIKORA, son 3è album, a permis à Jahkasa de remporter plusieurs trophées.

Son dernier album l’amène cette fois-ci à enregistrer à Bamako, grâce à Tiken Jah Fakoly:

KAKISTOCRATIE, dans les bacs le 2 mars !

A cette occasion, le rendez-vous est donné ce 24 février, à Paris, au New Morning :

En ces temps où les coups d’Etat se multiplient en Afrique, au Burkina,

En ces temps où la guerre est partout, Jahkasa a jugé important de dénoncer la kakistocratie: le chanteur burkinabé entend d’abord dénoncer l’incompétence des dirigeants au pouvoir dans son propre pays, mais aussi questionner les gouvernants du monde entier et la politique du pire.

Dans cet album, vous retrouverez un Jahkasa qui parle de son combat, qui n’a pas commencé aujourd’hui : en partant des quartiers défavorisés de Ouagadougou jusqu’en France, et en passant par Bamako, pour enregistré cet album.

Le titre ‘Métisse’, en précommande le 9 février, est un appel à la jeunesse du monde entier, pour arrêter d’accuser les autres ! Une musique chantée sur un air métissé !

« Dans les titres : ‘Mon combat’, ‘Autrement’, je dénonce, j’informe de ce qui se passe dans le monde actuellement, où partout il y a la guerre. »

« Le titre ‘Autrement’ : qu’est ce que nous attendons pour vivre autrement ? Qu’est ce que nous attendons pour faire quelque chose pour arrêter ces guerres ? Est-ce que c’est la fin du monde, comme certains le disent? Ou bien allons nous arriver à arrêter ces guerres ? »

« Dans le titre ‘Baraké’, j’invite la jeunesse du ghetto à se battre pour s’en sortir, à gagner le pain a leur propre sueur. »

Album d’une belle signature, enregistré avec une orchestration complète de cuivres, Balafon, kora, clavier, guitares électriques et acoustique de choeur.

C’est la 1ère fois que Jahkasa enregistre un album avec une telle production, et, sur les conseils et la supervision de Tiken Jah Fakoly, avec des arrangeurs et musiciens proposés par ce dernier :« Enregistrer à Bamako, avec Tiken Jah Fakoly, ce qui me tenait particulièrement à coeur, est un rêve qui se réalise. Tout le monde est invité à aimer cet album, qui est une autre vibration de Jahkasa et le Balafon reggae. »

