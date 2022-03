Jago Blues – Blues Blast Fest Spring 2022 Dijon, 2 avril 2022, Dijon.

Jago Blues – Blues Blast Fest Spring 2022 Dijon

2022-04-02 – 2022-04-02

Dijon Côte-d’Or

“L’association JAGOBLUES (contraction de Jazz, Gospel, Blues), a vu le jour en 1995. La réunion de plusieurs amis (une dizaine), venus d’horizons musicaux différents a permis cette naissance.

Le départ des activités de l’association se fait essentiellement par l’accueil de musiciens locaux de Jazz, avec une formule quasiment mensuelle sous le nom de BUTT’A JAZZ.

Un public d’amis et de convertis sera le premier vivier de nos supporters.

Un premier « grand concert » est organisé par JAGOBLUES en décembre 1995 avec la venue du mythique groupe de Gospel « THE SOUL STIRRERS », des frères Arthur, Dillard, Leroy CRUME et dont l’hôte le plus fameux pendant plusieurs années, fut le Grand SAM COOKE.

Les amoureux du Jazz se souviendront bien sûr éternellement du fabuleux concert d’ARCHIE SHEPP, où les sueurs froides de l’organisation n’ont fait que précéder les moments les plus chaleureux d’un grandiose évènement.”

PROGRAMME de JAGOBLUES Blues Blast Fest Spring 2022 :

https://www.jagoblues.com/evenements-a-venir/119-blues-blast-festival-spring-2022.html

jagoblues@wanadoo.fr

