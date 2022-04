Jagna Ciuchta & invité.e.s, Prémonition Caen, 2 avril 2022, Caen.

Jagna Ciuchta & invité.e.s, Prémonition Impasse Duc Rollon Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen

2022-04-02 – 2022-06-04 Impasse Duc Rollon Artothèque, Espaces d’art contemporain

Caen Calvados

Découvrez la nouvelle exposition de l’Artothèque qui accueille l’artiste Jagna Ciuchta et ses invité.e.s.

Née en 1977 à Nowy Dwor Mazowiecki en Pologne, Jagna Ciuchta vit et travaille à Paris. Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Poznan et a soutenu un doctorat aux Beaux-Arts de Paris. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles ou collectives, incluant souvent un questionnement sur le commissariat, la scénographie et la photographie des expositions. Jagna Ciuchta développe une pratique éminemment visuelle et profondément vivante. Défiant les catégories et les hiérarchies, elle opère par glissement entre les médiums, les formes et les êtres. La photographie comme la peinture ou l’installation cohabitent dans des scénographies densément agencées. Chacune de ses expositions, conçue en réponse au lieu qui l’accueille et à son architecture, est un atelier ouvert où le processus de création se laisse entrevoir.

Comme souvent dans sa pratique, l’artiste a construit pour L’Artothèque un projet choral in situ mêlant à ses propres œuvres celles d’autres personnes qu’elle invite : figures de l’histoire de l’art, artistes amateur·trice·s, émergent·e·s ou confirmé·e·s. Elle tisse par affinités de formes et de luttes, un savant mélange qui prend les contours d’une exposition collective et évolutive. Une exposition qu’elle souhaite à la fois sensuelle et généreuse d’un point de vue formel, et engagée dans des questions contemporaines urgentes, proposant une vision féministe et politique ouvertement assumée.

Avec Sheila Atala, Cécile Bicler, Valie Export, Fabiana Ex-Souza, Stéphanie Garzanti, Marta Huba, Ewa Partum, Harilay Rabenjamina et Yuyan Wang

Jagna Cuichta, Images liquides, Le pli du ventre cosmique (rose), 2021

Découvrez la nouvelle exposition de l’Artothèque qui accueille l’artiste Jagna Ciuchta et ses invité.e.s.

Née en 1977 à Nowy Dwor Mazowiecki en Pologne, Jagna Ciuchta vit et travaille à Paris. Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de…

info@artotheque-caen.fr +33 2 31 85 69 73 https://artotheque-caen.net/

Découvrez la nouvelle exposition de l’Artothèque qui accueille l’artiste Jagna Ciuchta et ses invité.e.s.

Née en 1977 à Nowy Dwor Mazowiecki en Pologne, Jagna Ciuchta vit et travaille à Paris. Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Poznan et a soutenu un doctorat aux Beaux-Arts de Paris. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles ou collectives, incluant souvent un questionnement sur le commissariat, la scénographie et la photographie des expositions. Jagna Ciuchta développe une pratique éminemment visuelle et profondément vivante. Défiant les catégories et les hiérarchies, elle opère par glissement entre les médiums, les formes et les êtres. La photographie comme la peinture ou l’installation cohabitent dans des scénographies densément agencées. Chacune de ses expositions, conçue en réponse au lieu qui l’accueille et à son architecture, est un atelier ouvert où le processus de création se laisse entrevoir.

Comme souvent dans sa pratique, l’artiste a construit pour L’Artothèque un projet choral in situ mêlant à ses propres œuvres celles d’autres personnes qu’elle invite : figures de l’histoire de l’art, artistes amateur·trice·s, émergent·e·s ou confirmé·e·s. Elle tisse par affinités de formes et de luttes, un savant mélange qui prend les contours d’une exposition collective et évolutive. Une exposition qu’elle souhaite à la fois sensuelle et généreuse d’un point de vue formel, et engagée dans des questions contemporaines urgentes, proposant une vision féministe et politique ouvertement assumée.

Avec Sheila Atala, Cécile Bicler, Valie Export, Fabiana Ex-Souza, Stéphanie Garzanti, Marta Huba, Ewa Partum, Harilay Rabenjamina et Yuyan Wang

Jagna Cuichta, Images liquides, Le pli du ventre cosmique (rose), 2021

Impasse Duc Rollon Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen

dernière mise à jour : 2022-04-21 par