Jaegerthal, berceau d’une industrie Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Jaegerthal, berceau d’une industrie Niederbronn-les-Bains, 17 septembre 2022, Niederbronn-les-Bains. Jaegerthal, berceau d’une industrie Niederbronn-les-Bains

2022-09-17 14:30:00 – 2022-09-17 17:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite à pied et commentaires historiques dans les vestiges industriels de Jaegerthal, berceau depuis 1684 d’une grande dynastie les Dietrich et d’une aventure industrielle hors du commun. [JOURNÉE DU PATRIMOINE] Découverte du patrimoine industriel de Jaegerthal, berceau d’une grande dynastie les Dietrich. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite à pied et commentaires historiques dans les vestiges industriels de Jaegerthal, berceau depuis 1684 d’une grande dynastie les Dietrich et d’une aventure industrielle hors du commun. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Jaegerthal, berceau d’une industrie Niederbronn-les-Bains 2022-09-17 was last modified: by Jaegerthal, berceau d’une industrie Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 17 septembre 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin