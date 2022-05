J’adore ce que vous faites Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

J’adore ce que vous faites Ciné d’Issy, 18 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. J’adore ce que vous faites

du mercredi 18 mai au lundi 23 mai à Ciné d’Issy

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer… Film de Philippe Guillard Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T18:00:00 2022-05-18T19:31:00;2022-05-18T20:30:00 2022-05-18T22:01:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:01:00;2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T19:31:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T22:31:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T15:31:00;2022-05-22T16:30:00 2022-05-22T18:01:00;2022-05-22T19:00:00 2022-05-22T20:31:00;2022-05-23T18:00:00 2022-05-23T19:31:00;2022-05-23T20:30:00 2022-05-23T22:01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

J’adore ce que vous faites Ciné d’Issy 2022-05-18 was last modified: by J’adore ce que vous faites Ciné d’Issy Ciné d'Issy 18 mai 2022 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine