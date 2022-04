Jadis Montaut, 7 mai 2022, Montaut.

L’association Montaut Patrimoine Vivant met en place un évènement de reconstitution historique avec une exposition de photos de famille anciennes du village, une exposition d’objets anciens usuels, une reconstitution d’un intérieur béarnais autour de la cheminée, une reconstitution d’une pièce de maison des années 1970 et un exposition sur les tracteurs et les charrettes.

Ces deux journées seront animés avec des animations musicales et une projection d’un film en lien avec le Béarn. Il y aura également un espace dessin pour les enfants et des jeux. Une restauration avec des sandwichs chauds, frites, crêpes, gaufres et boisson.

