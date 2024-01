JADE LA BULLE CAFE Lille, dimanche 7 avril 2024.

Espiègle, aventurière, curieuse, Jäde fait souvent bêtise sur bêtise et les raconte dans ses chansons entre néo r&b sensuel, pop et punchlines rap grinçantes. Après deux EP, elle sort Météo en 2022, mixtape sur laquelle on retrouve notamment Oxmo Puccino et J9ueve. Influencée par l’univers de SZA, par l’insolence d’une Missy Elliott et par le charme d’une Françoise Hardy, Jäde se prépare à un joli retour pour 2024.

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 19:30

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59