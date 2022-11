Jade et Thaïs Robinot

2022-12-04 – 2022-12-04 Issues l’une et l’autre du Conservatoire d’Aix-en-Provence, Jade a choisi le chemin universitaire en formation musicale, quand Thaïs, elle, est entrée à l’IESM. Jade et Thaïs créent l’ensemble « Jadis-Music » en 2020 et proposent dans un duo musical des spectacles – concerts, d’une petite heure.

Pour la biennale Une 5ème Saison, c’est à une traversée de l’histoire musicale à laquelle Jade et Thaïs nous invitent, une histoire qui court de quelques grands morceaux de Bach ou d’Albinoni, pour aller, via Mozart ou Beethoven jusqu’à la chanson française d’aujourd’hui. Sur ces dernières chansons il n’est pas exclu que Jade nous invite à chanter avec elles. C’est savant et joyeux, virtuose et enthousiasmant.



Durée : 50 minutes

Durée : 50 minutes

Vous pouvez venir accompagné(e)s de vos enfants de – 12 ans, nous vous proposons de nous occuper de vos enfants pendant le concert. Le Centre Socio-culturel Jean-Paul Coste, en tant que Maison Créative, accueille Jade accompagnée de Thaïs Robinot, la première est violoncelliste, quand sa sœur est violoniste, issues l'une et l'autre d'une famille de musiciens.

