JAD DANS HOUMOUS LE LIEU, 11 février 2023, PARIS.

JAD DANS HOUMOUS LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-25 21:15. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Que se passerait-il si l'idéal de beauté était d'être gros ? Et si les hommes possédaient l'équivalent du décolleté féminin ? Peut-on (encore) croire en l'amour quand il y a plus de 15 manières d'être en relation ? Que penser des standards du prêt-à-porter quand ils ne sont pas à sa mesure ? Pas toujours facile de comprendre son époque, surtout quand elle refuse les étiquettes mais passe son temps à en créer de nouvelles ! Trentenaire de son temps, parfois dépassé par les us et coutumes de ses congénères, Jad s'amuse à décoller les étiquettes et à inverser les rôles le temps d'un mezzé d'imagination et de réflexion sur notre société, où se mélangent humour, poésie et moments d'impro. Un mélange onctueux, tendre et fédérateur, à son image et à celle du houmous : c'est d'ailleurs sa vision de la vie ! Parce que le houmous, ça rassemble tout le monde : les vegans et les carnivores, les juifs et les musulmans, les bobos et les prolos. Il n'y a plus qu'à déguster !

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

