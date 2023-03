Jacques Weber lit Joseph Kessel Les soliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 26 juin 2023, PARIS.

Jacques Weber lit Joseph Kessel Les soliloques de Rachi CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-06-26 à 20:00 (2023-06-26 au ). Tarif : 18.0 à 24.2 euros.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ce spectacle D’après l’interview de Paul Guimard (1956) Adaptation : Jean-Benoît Patricot Direction artistique : Anne Rotenberg « C’est le hasard… » Joseph Kessel dit que c’est le hasard qui a fait de lui un journaliste. Mais s’il est devenu l’un des plus célèbres reporters, c’est uniquement à cause de son désir et de sa volonté de rencontrer l’autre, qu’il soit tapi dans le Berlin couvant la peste brune, qu’il soit réduit à faire la queue devant les magasins vides du New York en pleine crise de 29, ou réduit à l’esclavage en Syrie ou bien encore affamé dans le chaos de la guerre d’Espagne.Ce ne sont pas les idées qui l’attirent, le passionnent, ce sont les êtres : hommes, femmes et enfants. C’est pourquoi sa voix reste toujours aussi vivante et nous éclaire, parce que Kessel nous parle à hauteur d’homme. Écoutez-le, avec ses récits, qui nous crie : « Attention ! Attention ! L’incendie du monde a commencé. »Journaliste et écrivain, aventurier par excellence, Joseph Kessel a traversé le 20e siècle à la vitesse des drames et des conflits, en posant sur le monde un regard à la fois tendre et lucide. Insatiable voyageur, témoins parmi les hommes, il a incarné toute sa vie l’humanisme engagé. En 1956, il se livre au micro du journaliste Paul Guimard, pour une longue série d’entretiens dans lesquels il revient avec passion sur une vie d’engagement. Accès PMRSystème de boucle magnétique pour les malentendants Jacques Weber lit Joseph Kessel Les soliloques de Rachi

