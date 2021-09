Lormont Espace Citoyen Génicart Gironde, Lormont Jacques Tati et les Trente Glorieuses Espace Citoyen Génicart Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Espace Citoyen Génicart, le mardi 16 novembre à 18:30

La conférence est animée par Yves Pédrono, docteur en sciences de l’Éducation, conférencier

Entrée libre et gratuite dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Conférence organisée par l’Université populaire des Hauts de Garonne Espace Citoyen Génicart Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T20:00:00

