Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Jacques Rancière. Quel est notre présent ?” par Etienne Balibar et Jacques Rancière Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Jacques Rancière. Quel est notre présent ?” par Etienne Balibar et Jacques Rancière Palais des Beaux-Arts de Lille, 13 novembre 2021, Lille. “Jacques Rancière. Quel est notre présent ?” par Etienne Balibar et Jacques Rancière

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 13 novembre à 14:00

Deux philosophes de la même génération se posent la question « quel est notre présent ? ». Et d’abord que signifie ce « notre » ? Le présent relève-t-il d’un jugement qui suppose qu’on le définisse avec autorité et si oui, laquelle ? A-t-il à voir avec le guet et le diagnostic, ainsi que le soutenait Foucault ? Et dans une telle hypothèse, le diagnostic peut-il se limiter à caractériser ce que nous sommes ou peut-on, et comment, parvenir à penser et à agir de telle sorte que ce qui est puisse ne plus être ? Une présence suffit-elle à nous guérir des rêves du futur et de la nostalgie du passé ? “Présent” n’est-il pas toujours une simultanéité de temps hétérogènes les uns aux autres ? Qu’est-ce qui nous fait dire d’un présent quel qu’il soit qu’il est le “nôtre” ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Deux philosophes de la même génération se posent la question « quel est notre présent ? ». Que signifie ce « notre » ? Qu’est-ce qui nous fait dire d’un présent quel qu’il soit qu’il est le “nôtre” ? Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille