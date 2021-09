Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Jacques Rancière. Penser le cinéma” par Jacques Rancière et Pedro Costa Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Jacques Rancière. Penser le cinéma” par Jacques Rancière et Pedro Costa Palais des Beaux-Arts de Lille, 14 novembre 2021, Lille. “Jacques Rancière. Penser le cinéma” par Jacques Rancière et Pedro Costa

Palais des Beaux-Arts de Lille, le dimanche 14 novembre à 14:30

Dans son travail de pensée du cinéma, Jacques Rancière s’est très tôt intéressé à l’art cinématographique de Pedro Costa dont la trilogie, (annoncée par Ossos, 1997), du quartier informel de Fontainhas, dans la banlieue de Lisbonne (Dans la Chambre de Vanda, 2000 – En avant, jeunesse, 2006 – Cavalo Dinheiro, 2014) s’est prolongée en 2019 par Vitalina Varela, « film jumeau, vraiment » de Cavalo Dinheiro », selon Pedro Costa. A l’issue de la projection de ce film, Jacques Rancière converse avec Pedro Costa, à partir de son « art matérialiste, un art du temps, des gestes et des paroles, (…) un art ancré dans une conscience politique qui ne se résoud pas à l’ordre du monde » (J.R., 2003). 14h30 –Projection du film Vitalina Varela Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari. Elle attendait son billet d’avion depuis plus de 25 ans… 16h30 –Conversation entre Jacques Rancière et Pedro Costa

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Jacques Rancière s’est très tôt intéressé à l’art de Pedro Costa. 14h30 : Projection de Vitalina Varela. 16h30 : Conversation entre Jacques Rancière et Pedro Costa Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T14:30:00 2021-11-14T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille