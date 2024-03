Jacques Maraboutage Eloi – Jacques Maraboutage LA CARTONNERIE Reims, vendredi 7 juin 2024.

JUMP!Un événement « survitaminé » à la croisée de la culture et du sport.Du 6 au 23 juin, La Cartonnerie fusionne culture et sport dans un laboratoire urbain ouvert et innovant. Cet événement majeur de fin de saison permettra, durant 3 week-ends, de célébrer trois nouvelles disciplines olympiques jeunes, urbaines, et spectaculaires, intrinsèquement liées à la mode et à la musique. Une expérience vivante et multigénérationnelle, où performances créatives et virtuoses célèbreront la street culture dans un décor extérieur spécialement créé pour l’occasion. Un mois de juin à vivre sous le signe de la légèreté, de la diversité, du dépassement de soi et du jeu.Jacques et son concert bruitiste, Maraboutage et leur cabaret enflammé, Eloi et sa décharge d’électro clash, M.A.O Cormontreuil et leur fusion indie house… Rejoignez-nous pour une expérience unique où la pop française rencontre la techno, et où les rythmes électro se mêlent à la poésie.

Tarif : 34.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:30

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51