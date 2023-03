VISITE D’ATELIER Jacques Lusignan JACKONTIME, 27 mars 2023, Sainte-Marie-de-Gosse.

VISITE D’ATELIER 27 mars – 2 avril Jacques Lusignan JACKONTIME

Jack on time est installé dans les Landes entre Bayonne et Dax. C’est aussi une boutique en ligne. Je vous propose un service personnalisé de qualité et une garantie, vous pouvez donc nous joindre au moyen du formulaire de contact.

Je suis un horloger indépendant. Je répare dans mon atelier d’horlogerie des montres mécaniques automatiques et chronographes de toutes les marques, anciennes ou récentes. Je prends également soin des pendules, pendulettes, horloges et autres mécaniques horlogères, mécaniques, électriques ou quartz.

Philosophie de l’entreprise :

Rendre accessible à tous le plaisir de porter une montre mécanique.

Parce qu’une belle montre n’est pas forcément Longines, Oméga, Rolex, Zénith, que les 4 CV Renault, les Dauphines, Citroên DS et autres 403 break sont aussi des voitures de collections, je prends soin des montres anciennes des années 30 à nos jours.

A ceux qui pensent que les marques françaises Lebem, Arvor, Yéma, Pax, Mortima, sont sans valeur, nous répondrons qu’elles ont contribué pendant des années à fidèlement nous donner l’heure, et qu’a ce titre elles méritent d’avoir une petite place sur les poignets des collectionneurs de montres, des amateurs de montres et de beaux objets.

Les montres que vous trouverez ici doivent vivre être appréciées et portées, comme on part en vacances avec sa voiture de collection. Loin des coffres forts et des buts spéculatifs, nos montres bracelets ou gousset sont fiables, révisées et garanties. Vous trouverez un chronographe, un chronomètre, une montre mécanique ou automatique, à un prix abordable.

Le style arboré a souvent plusieurs dizaines d’années, il témoigne d’une époque, et évoque parfois la nostalgie du passé..

Toutes les montres proposées à la vente ont été démontées, vérifiées, nettoyées, révisées et sont garanties 6 mois. Voir les conditions. Je peux être intéressé par vos anciennes montres et vous proposer des échanges.

Visite de l’atelier. Présentation du métier. sur rendez vous uniquement et maximum 2 personnes à la fois. Atelier de 12m²

Merci

Jacques Lusignan JACKONTIME 331 route de bellevue sainte marie de gosse Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T08:00:00+02:00 – 2023-03-27T15:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

horloger montres pendules

JACKONTIME