2022-03-03 10:00:00 – 2022-03-09 19:00:00 Salle Yvain Port de la Houle

« Entouré d’un stock de vieux aciers déjà colorés, je choisis les formes et les couleurs, puis je coupe et je soude, c’est un exercice brutal et précis, avec beaucoup de feu, d’étincelles, de bruit et de poussière, mais, le plaisir de créer est plus fort, et plus fort encore, celui de faire des expositions et de partager avec le visiteur », commente Jacques Leblanc.

+33 2 99 89 60 15

