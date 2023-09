Jacques Lacan, la psychanalyse en héritage Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Historienne, Élisabeth Roudinesco est l’auteur de livres qui ont fait date sur l’Histoire de la psychanalyse en France, Jacques Lacan, Sigmund Freud (Prix Décembre 2014), la famille, etc. Elle est traduite dans le monde entier.

Jacques Lacan a ses adeptes, ceux qui l’adulent et ceux qui le détestent. Lacan a replacé la philosophie à l’intérieur de la psychanalyse et revient à la lecture directe du texte freudien. Dans les années 1960, l’effervescence est à son comble: Claude ­Lévi-Strauss, Louis Althusser, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, d’autres encore, enseignent, débattent. Et Jacques Lacan occupe alors une ­position dominante. Qu’en est-il aujourd’hui? Et au-delà, qu’en est-il de la psychanalyse aujourd’hui ?

Crédits: Olivier Bétourné

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

