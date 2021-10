Paris Bois de Vincennes île de France, Paris Jacques Fromage presents : Bel-Air #5 [Closing party] Bois de Vincennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jacques Fromage presents : Bel-Air #5 [Closing party] Bois de Vincennes, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 8h30 à 21h

gratuit

Dernière dance party en plein air de cette série Bel-Air, organisée par Jacques Fromage. Du soleil, de l’herbe, un festival de sourires, un bon soundsystem, tout cela recouvert d’un délicieux fondu de fromage! Leur nouveau partenaire, l’association Cent Pour Sang la Vie, sera à l’honneur pour récolter des donations pour la recherche contre la leucémie. L’équipe compte sur votre générosité afin de soutenir cette cause qui leur tient très à coeur. Merci !!!! En plein Parc de Vincennes, à la Cabane de Jacques Fromage, pour chiller sur l’herbe ou pour danser devant les DJs, nous serons aux platines de 8h30 à 21h, le samedi 2 octobre Ramenez vos ballons de foot, frizbee, boomerangs, diabolo LINE-UP International guest super star qui vient de Paris : Rizbo https://www.facebook.com/RiZbO.officiel Usual Bel-Air crew Jacques Fromage (Melted Cheese Records) https://www.instagram.com/jacques.fromage/ Cmb CruZz (Elastic Dimension, Mystic Carousel, Particles) https://www.mixcloud.com/cmbcruzzlk Binith https://www.mixcloud.com/BINITH INFOS PRATIQUES La Cabane de Jacques Fromage https://goo.gl/maps/aqtVN6tDgymXvG966 Concerts -> Électronique Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

8 : Charenton – Écoles (1215m) 8 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (1368m)

Contact :Jacques Fromage 0663359798 jacquesmangelefromage@gmail.com https://www.facebook.com/jacquesfromagemusic/ Concerts -> Électronique Étudiants;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T08:30:00+02:00_2021-10-02T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bois de Vincennes Adresse route de la Pyramide Ville Paris lieuville Bois de Vincennes Paris