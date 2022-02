Jacques Fromage Electronic Barbecue La Cabane de Jacques Fromage Paris Catégories d’évènement: île de France

gratuit

Série de fêtes électro en pleine journée proposée par votre maître fromager Jacques Fromage. Barbecue délicieux, bar glacé, des milliers de sourires et plein de surprises qui seront dévoilées sur place ! La Cabane de Jacques Fromage BARBECUE DÉLICIEUX DÈS 11h Profite du ciel bleu et du bon son qui remplit la plaine tout en te régalant de poulet fermier Label Rouge ou de saucisses bien de chez nous : – Poulet mariné grillé (marinade: jus de citron, piment, oignon, gingembre, oignon, persil) – Saucisses de Normandie – Frites Le poulet croustillant sera sublimé de l’incroyable miel épicé Don Piquante, le Miel Qui Tombe à Pique, toute nouvelle entreprise parisienne, pour le plaisir de tes papilles. BAR ULTRA-FRAIS Paiements acceptés : sans contact, carte ou cash Bière pression glacée, piscines de vin blanc sec du Jura ou eau minérale des Alpes, il y en aura pour tous les goûts ! DJ SETS ALL DAY LONG Electro fondante à la crème entière Made in France, minimum 50% de matière grasse. Le line-up : LITTLE BY LITTLE : le patron du label Seafront Recordings Signé sur DEFECTED, Dirtybird, Hypercolour JACQUES FROMAGE : le maître-fromager DANCE OR CHILL Un dancefloor immense au cœur du Bois de Vincennes, mais aussi une grande plaine d’herbe verte et douce sur laquelle tu pourras chiller et siroter ta bière ultra-fraîche. Ramène ton chien, ton molkky, ton frisbee, ton cerf-volant ou ton fillet de volley-ball, il y a de place pour n’importe quelle activité en plein air. LOTERIE GRATUITE OPEN-BAR Cadeaux à gagner : – 5 pass ALL-DAY OPEN-BAR (boissons gratuites) – 10 pass ALL-DAY HALF-PRICE (boissons à moitié prix) Réserve ton billet gratuit sur Shotgun ou Eventbrite : https://www.eventbrite.fr/e/268121427407 Si tu nous donnes un petit coup de pouce, on te rendra l’appareil en quadruplant tes chances de gagner le tirage au sort : x2 Double tes chances : mets toi en “Participe” sur l’event Facebook x4 Double encore tes chances : expliques à Jacques pourquoi tu aimes le fromage et tag @jacquesfromage dans tes posts ou stories, sur Insta, Tiktok ou Facebook. Les heureux gagnants seront sélectionnés et recevront leur pass OPEN-BAR la veille de l’événement! BULLES GÉANTES Parce que le bulles géantes c’est notre kif UNE BONNE ACTION Les bénévoles de notre association partenaire Cent Pour Sang la Vie seront des nôtres pour récolter vos dons qui aideront à lutter contre la leucémie ! Des boules Quies seront mises à disposition du public. La Cabane de Jacques Fromage Route de la Plaine Paris 75012 Contact : 0663359798 jacquesmangelefromage@gmail.com https://www.facebook.com/events/246729460961890/ https://www.facebook.com/jacquesfromagemusic Clubbing;Concert;Danse;LGBT;Musique

