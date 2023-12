Jacques Feyder, un cinéaste du réalisme Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 20 décembre 2023 au mardi 09 janvier 2024 :

La Fondation propose un cycle de films consacré au réalisateur français Jacques Feyder, qui a influencé toute une génération de cinéastes allant de Jean Grémillon à Germaine Dulac en passant par Abel Gance. La filmographie de la période muette du cinéaste révèle une œuvre rigoureuse et sensible, caractérisée par une volonté d’exploration de l’âme humaine et des territoires.

Acteur, puis réalisateur

Feyder débute comme comédien de théâtre et, dès

1912, joue de petits rôles au cinéma.

En 1915, il remplace au pied levé le réalisateur et termine le tournage de Monsieur

Pinson, policier à la grande satisfaction de Léon Gaumont qui lui offre

l’opportunité de réaliser de nombreux films comiques pour la firme de 1916 à

1919, comme l’intrépide exercice de style Têtes de femmes… femmes de

tête ou Le Pied qui étreint.

En 1921, il adapte le roman à succès de Pierre

Benoît L’Atlantide, qu’il tourne en décors naturels dans le

Sahara algérien. Le succès phénoménal du film lui confère une reconnaissance publique et

professionnelle immédiate. En 1922, il porte à l’écran la nouvelle d’Anatole

France Crainquebille, critique de l’institution judiciaire, en accordant

une profonde humanité au personnage interprété par Maurice de Féraudy.

Départ pour les États-Unis

En

1923, Visages d’enfants, d’après un scénario écrit par le cinéaste et

tourné en Suisse, dans le Haut-Valais, est une âpre peinture de mœurs, un drame

au style retenu qui, malgré sa justesse et la beauté des prises de vues, ne

retiendra pas l’attention du public, tout comme son film suivant L’Image.

Fragilisé par ces déconvenues, Feyder s’associe en 1925 au producteur

russe installé en France Alexandre Kamenka qui favorise d’heureuses rencontres,

notamment celles avec le décorateur Lazare Meerson. Il créé les fabuleux décors

de style Art Déco de Gribiche, adapté d’une nouvelle écrite pour

le cinéma par Frédéric Boutet.

En 1926, Kamenka engage la chanteuse et

comédienne espagnole Raquel Meller, célèbre pour son interprétation de la

chanson La Violettera et pour le film d’Henry Roussel Violettes

Impériales (1924). Elle veut incarner Carmen sous la

direction de Feyder mais les relations entre le cinéaste et la comédienne sont

tendues, leur vision du personnage diverge.

Avant son départ pour les États-Unis,

Feyder tourne Les Nouveaux Messieurs, adaptation d’une pièce de

boulevard de Robert de Flers et Francis de Croisset, comédie satirique qui

raille, à travers les fréquentations amoureuses d’une jeune danseuse, les mœurs

politiques françaises. Sous contrat avec la MGM, il réalise à Hollywood The

Kiss avec Greta Garbo, Conrad Nagel et le jeune premier Lew Ayres. Dernière

œuvre muette du cinéaste et de la MGM, The Kiss n’en est pas

moins un ultime gage de virtuosité. Après quelques autres films américains, dont Day Break

et Son of India en 1931, Feyder revient en Europe où il réalise les

œuvres qui vont parfaire sa renommée : Le Grand Jeu, Pension

Mimosa et La Kermesse héroïque.

Crainquebille (Jacques Feyder, 1922) © FPA Classics