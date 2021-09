Lille Théâtre Le Petit Jacques Lille, Nord Jacques et le bucheron Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’évènement: Lille

Jacques et le bucheron

Théâtre Le Petit Jacques, 20 octobre 2021, Lille.

Théâtre Le Petit Jacques, le mercredi 20 octobre à 15:30

Sous les arbres de la forêt se prépare une belle petite fête. Mais c’est sans compter sur l’ami Spoky qui a décidé de devenir le bûcheron du jour. Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux.

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord

2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T16:30:00

