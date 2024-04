Jacques et la grotte enchantée Théâtre Le P’tit Jacques Lille, mercredi 24 avril 2024.

Jacques et la grotte enchantée Spectacle de marionnettes Mercredi 24 avril, 15h30 Théâtre Le P’tit Jacques Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Jacques de Lille et son amie Nina font une petite visite de la forêt en compagnie de la fée Zébuline.

Ils s’apprêtent à rencontrer les Snorkies, des animaux aux pouvoirs magiques…

Théâtre Le P'tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts