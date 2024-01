JACQUES ET CHIRAC THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, samedi 2 mars 2024.

JACQUES ET CHIRAC NOUVEAU, CRÉATION !Une comédie satirique, drôle et grinçante sur le pouvoir, le mensonge et la République. Un feu d’artifice sur Jacques Chirac, mené à cent à l’heure.Menteur comme personne et gargantuesque, Jacques Chirac est un être complexe, véritable caractère de théâtre.JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art !CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique et finit par avouer ses crimes : c’est un roi nu.Pour raconter son étonnante histoire, trois comédiens font virevolter plus de vingt personnages : Bernadette, Claude, Mitterrand, Giscard, Sarkozy, Pasqua, Dassault et toute la bande de Jacques Chirac.Entre les Guignols et Mediapart, ce biopic enjoué aborde les dossiers noirs de la République. On s’étonne… et on rit beaucoup ! Parce que le burlesque n’enlève rien au tragique.Après les spectacles Dieu est mort et moi non plus j’me sens pas très bien et Cabaret Louise, Jacques et Chirac est la nouvelle création de Régis Vlachos.Ce spectacle est mis en scène par Marc Pistolesi, metteur en scène de Ivo Livi sur la vie d’Yves Montand, couronné du Molière du meilleur spectacle musical en 2017.Auteur : Régis VlachosAdaptation : Charlotte ZottoComédien·nes : Marc Pistolesi, Régis Vlachos, Charlotte ZottoMise en scène : Marc PistolesiDécor : Jean-Marc AzeauLumières : Thomas RizzottiCostumes : Coline Faucon, Louis Antoine HernandezChorégraphie : Mathilde RamadeCréation son et vidéo : Cédric CartautIllustration et graphisme : Emmanuelle Broquin, Cédric CartautLA PRESSE EN PARLE : TÉLÉMATIN (FRANCE 2) du 9 août 2023 Ça a été un succès à Avignon. On est dans une comédie satirique, c’est très caustique. On parle de politique, de pouvoir, de mensonge, de république, c’est un feu d’artifice sur Jacques Chirac, mené à cent à l’heure avec évidemment Bernadette et Claude Chirac mais aussi les anciens présidents Mitterrand, Giscard et Sarkozy. On est un peu entre les Guignols et Mediapart au niveau du ton et on aborde vraiment les dossiers noirs de la République. Et c’est très drôle, on rit beaucoup, c’est très impertinent et il y a un petit fond tragique aussi, ça marche très très bien.Julia LIVAGEHolybuzz Un spectacle réjouissant, mené tambour battant par trois comédiens au talent protéiforme et explosif ! La salle au complet et conquise fait un triomphe ! À voir absolument et en famille, car les plus jeunes apprendront une page d’histoire de France qui a duré plus d’une cinquantaine d’années… L’Oeil d’Olivier On vote pour le Jacques et Chirac de Régis Vlachos, petit chef-d’œuvre d’humour et d’intelligence. La foisonnante mise en scène de Marc Pistolesi est remarquable. Alliant joyeusement le burlesque, le satirique et l’insolence, les artistes, tels des clowns géniaux, enchaînent les tableaux avec brio. France Net Infos Jacques et Chirac survole 40 ans de politique française. Un tourbillon abracadabrantesque de magouilles financières et de coups d’État africains. […] Régis Vlachos s’éloigne de la biographie romancée pour la satire burlesque. […] Le rire l’emporte. Terrafemina L’un des 10 spectacles à ne pas manquer à Paris. Cette comédie satirique vaut le détour. Consacrée à la vie de l’ancien Président, elle a été LE grand succès du Festival d’Avignon. Entre les Guignols et Mediapart, ce biopic [raconte] les dossiers noirs de la République. On s’étonne et on rit beaucoup ! « Un ton critique, drôle et décalé sur la vie de Jacques Chirac. Le spectacle aborde les deux facettes de sa vie. Je recommande. » Ulysse Le Toquin, France Bleu Vaucluse« Un spectacle total, à la fois fascinant et corrosif. Courez-y ! » Mordue de théâtre« Jacques & Chirac s’inscrit dans un décor soigné, des archives qui dialoguent avec de la création vidéo, une danse virevoltante de changements de personnages et de costumes, des trouvailles de mise en scène délicieuses. Les trois acteurs s’en donnent à cœur joie, on rit beaucoup, et on se souvient des bourdes sympathiques d’un Président paradoxal, criminel en Afrique, vendant L’Humanité, auteur du « bruit et des odeurs » et de « This is not a method », dont ils font un rap endiablé. » Journal Zébuline«C’est intelligent, c’est malin, c’est bien ficelé, c’est pédagogique et c’est drôle. Les comédiens reçoivent une véritable ovation finale, et ce n’est que justice ! Ce spectacle est appelé à devenir l’un des incontournables et surtout l’un des grands succès de ce début de saison.» De la cour au jardin« Jacques et Chirac a choisi de faire rire plutôt que de s’attrister sur la vie politique depuis 1958. Ceux qui voudront réfléchir auront de quoi, mais ceux qui ne veulent que se divertir, aussi. Une belle réussite promise à un franc succès ! » Froggy’s Delight« Ce spectacle retrace avec beaucoup d’humour le parcours de Jacques Chirac, mais pas que ! Il révèle aussi les dessous noirs de la République

Tarif : 13.00 – 37.30 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75