Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 19 janvier 2022 à 17:30

Élu le 21 avril 1905 au conseil d’administration de l’Union centrale des arts décoratifs, Jacques Doucet y rejoint non seulement des contemporains joailliers, ébénistes ou verriers, mais aussi des collectionneurs prestigieux. Administrateur d’abord assidu, Doucet s’implique dans les différentes entreprises de l’UCAD, dont les expositions temporaires. Alors que le couturier semble au printemps 1907 envisager de léguer à l’UCAD la bibliothèque qu’il est en train de constituer rue Spontini, Doucet recrute finalement en 1908 René- Jean, bibliothécaire à l’Union, pour lui offrir la place de principal responsable de sa Bibliothèque d’art et d’archéologie, projet désormais autonome et qui fera finalement l’objet d’un don à l’université de Paris. L’étude comparative de ces deux bibliothèques, dans leurs objectifs et leurs publics comme dans leurs systèmes de cotation, complète l’éclairage nouveau porté par l’étude des archives conservées par la bibliothèque du musée des Arts décoratifs sur les rapports de Doucet à ce modèle. Lors de cette séance, quelques autres personnalités seront évoquées, parmi lesquelles René-Jean, acteur indissociable de l’histoire de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, dont la correspondance constitue une source primordiale pour comprendre le fonctionnement et les ambitions de l’institution de Doucet. **Intervenants** Jérôme Delatour (INHA), Laure Haberschill (MAD), Stéphanie Rivoire (MAD), Marie-Anne Sarda (INHA) ________ **À propos de ce séminaire** À l’origine de l’actuelle bibliothèque de l’INHA, la première bibliothèque créée par le couturier-mécène Jacques Doucet est paradoxalement peu connue. Ouverte au public à partir de 1909 sous le nom de Bibliothèque d’art et d’archéologie, cette institution aux ambitions universelles fut créée en moins d’une dizaine d’années grâce à des moyens financiers considérables ; son fondateur s’appuya sur les conseils et bibliographies de nombreux historiens de l’art, ainsi que sur des équipes où des professionnels côtoyaient amateurs, littérateurs et érudits. L’étude de la création et du fonctionnement de cette institution offre un tableau particulièrement intéressant de l’histoire de l’art telle qu’elle pouvait se pratiquer à Paris au début du xxe siècle. Elle permet de percevoir les réseaux, ambitions et méthodes qui alimentèrent tour à tour les réflexions de Doucet, et firent de sa bibliothèque une entreprise novatrice, dont la dynamique fut profondément affectée par la Première Guerre mondiale. Le séminaire servira à restituer les dernières recherches menées sur cette bibliothèque exceptionnelle en les remettant en contexte. Les quatre séances permettront ainsi d’explorer les collections réunies par Doucet, les moyens de leur constitution et leurs spécificités, en les confrontant à celles d’autres grandes institutions contemporaines. **Comité scientifique** Ilaria Andreoli (INHA), Pascale Cugy (université de Rennes 2), Cecilia Hurley-Griener (École du Louvre – université de Neuchâtel), Sophie Lesiewicz (INHA), Samuel Provost (université de Lorraine), Marie-Anne Sarda (INHA), Philippe Sénéchal (université de Picardie Jules Verne) **Programme de recherche** « La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux» (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Paris Quartier du Palais Royal



2022-01-19T17:30:00 2022-01-19T19:30:00