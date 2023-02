JACQUES DE BASCHER THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 6 février 2023, PARIS.

JACQUES DE BASCHER THEATRE DE LA CONTRESCARPE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-03-27 19:00.

"J'ai été le compagnon de Karl Lagerfeld et l'amant d'Yves Saint-Laurent… Mais de moi que reste-t-il ?" 1984, Jacques De Bascher, le prince des nuits parisiennes, apprend qu'il est positif au VIH. Paris lui tourne le dos, il se retrouve seul dans son appartement. Il redécouvre ses enregistrements qu'il a faits tout au long de sa vie à l'aide de son magnétophone. Cet appartement, qui a connu de grandes soirées, devient un antre plein de souvenirs, de ses petites réussites mondaines à ses grandes défaites personnelles. Durant cette soirée, Jacques de Bascher enregistre une dernière cassette pour son compagnon Karl Lagerfeld. Jacques revit ses années Palace alcoolisées, ses rencontres secrètes avec Yves Saint-Laurent, sa passion tumultueuse avec Karl Lagerfeld et évoque tous ses projets avortés mais soigneusement conservés. Aux côtés de Jacques de Bascher, le spectateur sera invité à revivre les décennies 70 et 80 dans tout ce qu'elles avaient de merveilleux et de décadent. Une plongée dans l'intimité des deux plus grands génies de la mode. L'âge minimum conseillé pour assister à ce spectacle est de 16 ans. Auteur et interprète : Gabriel Marc Mise en scène : Guila Braoudé Assistante mise en scène : Cécile Coves Création lumière : Jérôme Peyrebrune Chorégraphe : Julien Mercier Décor : Erwan Rio

THEATRE DE LA CONTRESCARPE PARIS 5 rue de Blainville 75005

