Jacques Daoud Revue New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jacques Daoud Revue New Morning, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 19h30 à 00h30

. payant Tarif New Morning : 23.10 EUR

20 ans après ses débuts, 10 ans après ses adieux, JACQUES DAOUD REVUE se reforme pour une seule et unique date exceptionnelle ! Jacques Daoud Revient, avec « des chansons du groove et des chapeaux » En 2004 Jacques Daoud Revue fêtait la sortie de son 1er album « La Revanche du Fainéant » au New Morning par un concert mémorable. Leur slogan : « Des chansons, du groove et des chapeaux » résonnera durant toute la décennie suivante. En 2013, JDR fait son concert d’adieu toujours au New Morning. Jacques Daoud a été mis dans le bain très tôt, en effet sa mère le pose sur la scène de l’Olympia, alors qu’il n’avait que 2 ans, lors d’un concert de James Brown. Dès lors, la musique ne le quittera plus. Il sera notamment un disciple de Juan Rozzof durant ses jeunes années. Depuis 2013, il s’est échappé de son enveloppe funkalistique pour collaborer avec des artistes comme Yael Naïm ou Catherine Ringer. Ce qui l’amènera jusqu’à Las Vegas pour une nomination au Latin Grammy Awards en 2021 avec son compère Romain Caillard. Line up : Jacques Daoud (Voix), Felicia L’hadji (Voix), Florent Segaud (Batterie), Philippe Bonvent (Guitare, Voix), Greg Musso (Basse), David Hadjadj (Claviers) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230513-5691-jacques-daoud-revue.html https://www.facebook.com/events/1126825531325379/ https://www.facebook.com/events/1126825531325379/ https://www.newmorning.com/20230513-5691-jacques-daoud-revue.html

Jacques Daoud Revue

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jacques Daoud Revue New Morning 2023-05-13 was last modified: by Jacques Daoud Revue New Morning New Morning 13 mai 2023 New Morning Paris Paris

Paris Paris