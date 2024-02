Jacques Cartier et Catherine du Brésil Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mardi 6 février 2024.

Jacques Cartier et Catherine du Brésil Avenue des portes Cartier Saint-Malo Mardi 6 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-06 10:00

Fin : 2024-02-06 11:30

Les expéditions de pêche à la morue ont durablement marqué les aventures transatlantiques notamment vers les côtes du Brésil que Jacques Cartier connaissait également. Mardi 6 février, 10h00 1

https://fb.me/e/4l0acPUB4

Une preuve de séjour du malouin Jacques Cartier au Brésil est le baptême à Saint-Malo, le 31 juillet 1528, d’une indigène brésilienne nommée Catherine du Brésil, la marraine étant la femme de Jacques Cartier.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine