Jacques Callot, génie de la gravure sous Louis XIII Exposition présentée dans la salle des arts graphiques (1er étage) jusqu’au 19 septembre 2021 Dans une première moitié de XVIIe siècle tourmenté, aux prises avec les enjeux de pouvoirs, Jacques Callot (1592-1635) apparaît comme un témoin privilégié de l’histoire sociale, politique et militaire…

Jauges limitées et port du masque obligatoire.

2021-07-03

